MPT Madeira denuncia “assalto” ao Mercado Municipal de Machico

Num comunicado hoje dirigido à imprensa, o MPT Madeira apelou ao Governo Regional que “trave” a autarquia de Machico, liderada pelo PS, de transformar o mercado de Mercado Municipal de Machico “num centro de negócios dos senhores empresários dos bares e da restauração”.

“É com muita preocupação que o MPT Madeira vê o Mercado Municipal de Machico a ser tomado de ‘assalto’ por empresários de Bares e Restaurantes. O Partido não aceita que um mercado que é Património Municipal e Cultural, esteja a ser transformado num espaço que em nada dignifica o mesmo. Enquanto os agricultores do concelho vendem os seus produtos no meio da rua, a Câmara Municipal de Machico entrega o Mercado à restauração”, refere a nota do MPT.

O partido alega ter conhecimento que estes novos estabelecimentos “foram entregues ao desbarato, prejudicando assim todo o comércio envolvente, que paga rendas mais elevadas e os seus impostos”.

“Tendo em conta, esta lamentável situação, o Partido da Terra desafia o Governo Regional a tomar medidas imediatas contra esta barbaridade que a Câmara do Partido Socialista está a fazer, sob pena da Cultura e o Património da região, ficarem mais pobres”, remata o MPT.