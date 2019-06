MPT defende abertura das piscinas do Porto da Cruz durante todo o ano

O MPT defendeu hoje, no Porto da Cruz, a abertura das piscinas da freguesia durante todo o ano, para dinamizar o comércio local e combater o esquecimento e isolamento desta população.

Roberto Vieira considera que a Câmara Municipal de Machico e a Junta de Freguesia do Porto da Cruz, ambas governadas por socialistas, “deveriam, em conjunto, procurar soluções para combater este isolamento”, sendo uma das propostas a abertura das piscinas, com entradas gratuitas, “para atrair mais gente ao centro da freguesia”, refere o dirigente do MPT, relembrado o “grande investimento” e a “qualidade” desta infraestrutura.

Roberto Vieira sugere apenas a cobrança das espreguiçadeiras e chapéus-de-sol para cobrir as despesas deste espaço, para que os comerciantes possam ter mais dinheiro e assegurar mais postos de trabalho, numa freguesia que tem sido abandonada pelos jovens.