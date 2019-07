Motards do Porto Santo celebram 4.º aniversário

Em apenas quatro anos de existência como colectividade, os motards da ilha dourada já têm mais 230 sócios e realizaram na tarde desta segunda-feira um grande almoço para mais 80 pessoas, o que revela unidade, amizade e camaradagem.

Com 236 sócios a Associação de Motards do Porto Santo completa esta segunda-feira, 1 de Julho, 4 anos de actividade.

Nelson Rodrigues, presidente da direcção e um dos sócios fundadores da colectividade, disse ao DIÁRIO que está “satisfeito com o trabalho que a direcção tem feito até agora” e adiantou que “estamos a desenvolver várias actividades da cariz social”, além das concentrações de motos que realizam regularmente.

“Estou também contente porque já atingimos 236 sócios em apenas quatro anos e é para continuar a crescer no futuro”, disse o dirigente.

Nelson Rodrigues sabe que as entidades locais começam a perceber que os “meninos das motos” não têm só interesse em andar de moto, mas sim em outros campos de acção social. “Realmente temos tido a compreensão da edilidade local”, aliás “até participamos e coordenamos um das marchas nas festas de S João e tudo decorreu bem no meu entender”.

Para o futuro, a Associação de Motards do Porto Santo quer continuar a trabalhar como tem feito até aqui e a ter contactos com outras associações de motos, sendo que “já para Outubro vamos ter na ilha dourada, o clube de motards da ilha da Madeira e o clube Motards ‘Os Unidos’, disse o presidente da direcção, referindo que “estamos sempre em contacto e intercâmbio com varias colectividades de motos da Madeira.

Na confraternização realizada esta segunda-feira, na sede da colectividade, a Associação de Motards conseguiu reunir mais 80 motards, o que é de assinalar a camaradagem que existe entre os motards da ilha dourada.