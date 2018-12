‘Moscadinha’ é a nova bebida regional

Foi hoje apresentado oficialmente, na loja da Coral sediada na Ribeira Brava, o mais recente produto regional que dá pelo nome de ‘Moscadinha’, bebida com 30% de teor alcoólico constituída por mel de cana sacarina, Vinho Madeira e infusão de várias plantas locais e especiarias em rum agrícola, que em tempos se acreditava ter propriedades medicinais.

Esta receita familiar agora materializada foi proposta por Márcio Nóbrega à empresa J. Faria & Filhos, que depressa se apercebeu do elevado potencial da bebida, prontificando-se então a produzi-la, de forma completamente exclusiva, para chegar ao mercado, o que acaba de acontecer. Quanto à fase de engarrafamento e distribuição essa ficou ao encargo da Empresa de Cervejas da Madeira (ECM).

Com origem no lado Norte da Madeira, foi passando de geração em geração até aos dias de hoje e finalmente é dada a conhecer a todos. Pode beber-se como aperitivo à temperatura ambiente ou como digestivo entre os 5ºC e os 10ºC.

“Quero dar os parabéns pelo associativismo de três empresas regionais, que se uniram para produzir um produto. Acho que é uma simbiose perfeita para uma bebida que está muito boa do ponto de vista gustativo e de qualidade. É mais um produto que entra no mercado e o mel de cana sacarina volta a estar em destaque”, referiu o secretário regional da Agricultura e Pescas, Humberto Vasconcelos, destacando o potencial da ‘Moscadinha’ em ser “promovida fora da Região, tendo todas as condições para ganhar prémios internacionais”.

Caso queira provar esta nova bebida poderá fazê-lo numa das barraquinhas presentes ao longo da Placa Central da Avenida Arriaga.