Moradores do Pilar sem água há um dia e só deverá ser reposto às 12h00

Ao contrário do que estava previsto ontem à noite, a Câmara Municipal do Funchal vê-se obrigada a manter a interrupção do fornecimento de água à zona do Pilar, para proceder à reparação hoje entre as 9h30 e as 12 horas.

Ao DIÁRIO, os moradores garantem que há mais de 24 horas que estão sem água na torneira, nem sequer durante meia hora, o que causa naturais transtornos. O problema é que, dizem, esta situação está a demorar mais do que devia ser normal. Desde o dia 23 de Dezembro até ao dia de Natal o derrame correu sem qualquer intervenção. Após esses dias, as chamadas começaram a cair no serviço de águas da Câmara, mas após fecho da conduta, até agora nenhuma intervenção foi feita, além da colocação de pinos para identificar o local.

Segundo nota da Presidência da Autarquia, a intervenção que deveria ser urgente na rede de água na zona do Pilar, inicialmente estava prevista durar cerca de quatro horas, após identificação da fonte da rotura concluiu-se que se trata de um problema causado num condomínio privado.

A identificação foi feita durante a tarde de domingo, por isso, “a intervenção em causa terá de prosseguir na manhã desta segunda-feira, de forma a que a rede pública de abastecimento não continue a ser afectada pelo mesmo”, informa a CMF. “Os trabalhos vão, assim, implicar uma interrupção no abastecimento de água na zona do Pilar, entre as 9h30 e as 12h. A Autarquia agradece a compreensão de todos”, aponta.