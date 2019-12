Missa e conferência assinalam processo de beatificação da Madre Virgínia Brites da Paixão

O grupo de oração pela beatificação da Madre Virgínia Brites da Paixão assinala na próxima sexta-feira, 13 de Dezembro, os 13 anos de abertura do processo de beatificação e canonização da Madre Virgínia Brites da Paixão.

As comemorações arrancam às 17 horas, na Igreja do Colégio, com uma missa presidida pelo Bispo do Funchal, D. Nuno Brás.

Meia hora depois (17h30), haverá uma conferência com a participação de D. Teodoro de Faria, Bispo emérito do Funchal.