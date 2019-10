Ministro das Finanças impede empréstimo vantajoso para o novo hospital

Mário Centeno recusou a ‘carta de conforto’ necessária para a Madeira contrair um empréstimo, junto do Banco de Desenvolvimento do Conselho da Europa, para o financiamento do novo hospital. Um empréstimo a juros muito vantajosos. Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do Diário de Notícias.

Uma edição em que se destaca o golo 700 de Cristiano Ronaldo que no entanto não evitou a derrota da selecção nacional, na Ucrânia (2-1) que adiou o apuramento para o Europeu de 2020.

Na primeira página destaque, também, para a tomada de posse da Assembleia Legislativa, esta manhã e do Governo Regional, à tarde que poderá acompanhar neste espaço.

O novo Governo, o primeiro de coligação em 43 anos, inicia funções com muitos ‘bicos-de-obra’ que transitam do mandato anterior.

Hoje, é eleita a Mesa da ALM e Albuquerque garante que não tem ‘plano B’ para o caso de não ser aprovado o nome de José Manuel Rodrigues para a presidência do parlamento.

Um cargo até agora desempenhado por Tranquada Gomes que ontem foi agraciado, pelo Presidente da República com a Grã-Cruz da Ordem do Infante D. Henrique.

Ainda nesta edição, referência para o facto de a Madeira ter sido a única região a ter uma redução do número de dormidas em Agosto.

Saiba ainda como está a viver a comunidade portuguesa em Eastbourne, Inglaterra, depois da brutal agressão ao jovem madeirense Carlos Faria, na passada terça-feira. Ontem foram detidos 4 suspeitos. A agressão que deixou o jovem em coma terá sido perpetrada por um grupo de 15 portugueses, oriundo do Algarve.

Tudo isto e muito mais na edição impressa de hoje.