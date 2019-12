Milhares de pessoas assistem no Funchal ao tradicional espectáculo da passagem do ano

Milhares de pessoas vão assistir hoje no Funchal ao espectáculo de fogo de artifício da passagem do ano, o mais importante cartaz turístico da Madeira, no qual o Governo Regional investiu meio milhão de euros.

O espectáculo montado por uma empresa de pirotecnia tem o tema “Madeira em Festa” e é composto por 175 mil peças pirotécnicas e 24 toneladas de fogo, que vão encher o céu de cor, disparadas de 38 postos colocados em terra e no mar para dar as boas vindas a 2020.

Os postos de lançamento estão espalhados no anfiteatro que configura a cidade do Funchal (31), cinco em batelões ancorados na baía da cidade e dois na ilha do Porto Santo.

O responsável da empresa Macedo´s pirotécnica Carlos Macedo explicou à Lusa que o espectáculo deste ano tem o tema “Madeira em Festa” e “é inspirado nas tradições madeirenses do Natal e final de ano”, tendo sido “desenvolvido de raiz e em exclusivo” para a ocasião.

Adiantou que são “21 quadros pirotécnicos, com cores, tipologias e sons próprios” e que as cores escolhidas para o espectáculo deste ano passam “pelos laranjas, púrpuras, dourados, prateados, magenta e as cores básicas”.

O espectáculo termina com a “apoteose de 25 segundos, como manda a tradição da Madeira”.

Esta noite, 13 navios, alguns fundeados na baía do Funchal, devido à falta de capacidade de atracagem para tantas embarcações, transportando cerca de 36 mil passageiros e tripulantes, vão também assistir a este cartaz.

E como é tradição, milhares de pessoas vão posicionar-se para terem a melhor vista possível para assistir ao espectáculo pirotécnico, nomeadamente nos miradouros e estradas com vista privilegiada para a baía do Funchal, hotéis e casas particulares.

Além da marginal da cidade, a Avenida do Mar e das Comunidades, onde muitos se concentram, a Câmara Municipal do Funchal já anunciou que também o Parque de Santa Catarina vai estar aberto até às 02:00 de quarta-feira, permitindo que aquele local seja mais um espaço para a população desfrutar do momento.

As unidades hoteleiras registam uma ocupação na ordem dos 90%, com os hotéis de cinco estrelas a contribuírem para indicadores superiores, confirmando as perspectivas de “casa cheia” da secretaria do Turismo e Cultura Madeira.

Mas a tradição de assinalar a passagem do fim de ano com espectáculos pirotécnicos já se espalhou a outros concelhos da região que também organizaram as suas festas.