Miguel Silva Gouveia destacou percurso do Funchal enquanto cidade inteligente

O Presidente da Câmara Municipal do Funchal participou, esta tarde, no Lagoa Smart City 2019, um evento organizado pelo Município de Lagoa, na ilha de São Miguel, nos Açores, tendo discursado no seminário ‘Desafios da mobilidade e da conectividade’.

Na ocasião, Miguel Silva Gouveia apresentou “o trabalho que o Funchal tem vindo a implementar, com vista a criar comunidades mais inteligentes, estabelecendo vínculos fortes entre fatores humanos, tecnológicos e institucionais.”

“Nos últimos dois anos, o Funchal foi uma das autarquias portuguesas que mais investiu na Modernização Administrativa, afirmando-se como uma cidade inteligente, marcada por uma cidadania activa e virada para o futuro. Pude, assim, partilhar nos Açores projectos como o Funchal Alerta, a Loja do Munícipe, os Serviços Online da CMF e o CIGMA, no intuito de que estes possam ser encarados como boas práticas a seguir pelos restantes municípios portugueses”, disse.

Miguel Silva Gouveia salientou, por fim, que “uma smart city como o Funchal deve procurar um crescimento holístico, assente nos seus 6 pilares alicerçantes, ou seja, a economia, a governança, o ambiente, as pessoas, a mobilidade e o bem-estar, sem nunca perder o foco naqueles que são a razão do nosso trabalho: os funchalenses.”