Miguel Silva Gouveia presidiu, esta tarde, à apresentação pública do projecto ‘As Lapas das Selvagens’ (The Selvagens Limpet Project – SLIP), um dos vencedores da 3.ª edição do Fundo de Conservação dos Oceanos, que decorreu na Sala da Assembleia dos Paços do Concelho.

O presidente da Câmara Municipal do Funchal (CMF) explicou que “este projecto continua a colocar o município na vanguarda em termos de investigação”, uma vez que “poucas são as câmaras municipais que têm o conhecimento científico como o que tem o nosso concelho, mantendo a prática de investigação regular e dedicando à ciência um departamento”.

Este projecto resulta de uma parceria entre a CMF, através do Museu de História Natural do Funchal, a Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias e do Centro de Ciências do Mar da Universidade do Algarve e do Instituto Português de Malacologia, com vista a definir uma estratégia de conservação da lapa gigante das Selvagens.

O presidente adiantou ainda que o projecto foi um dos três financiados, entre 16 candidaturas, “conseguindo um prémio no valor de 33 mil euros, que serão investidos de modo a que sejam esclarecidas algumas dúvidas sobre origem da espécie e consequentemente se defina um plano para a sua protecção”.

“É imprescindível proteger aquilo que nos distingue dos outros destinos do mundo”, vincou.

A apresentação pública contou, também, com a presença de dois investigadores do projecto, Ricardo Araújo do Museu de História Natural do Funchal e de Gonçalo Calado, professor catedrático e vice-reitor da Universidade Lusófona, entidade que coordena a investigação.