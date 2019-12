Miguel Gouveia não “vê onde a dívida comercial passou para financeira”

Chegou a vez do presidente da CMF falar durante a discussão do orçamento na sessão ordinária da Assembleia Municipal, que decorre esta segunda-feira no Salão Nobre da autarquia.

Entre outros, ao deputado municipal Gonçalo Pimenta, Miguel Gouveia afirmou que não vê “onde a dívida comercial passou para a financeira”, respondendo à acusação da CMF copiar o modelo do vice-presidente do Governo Regional.

Miguel Gouveia replicou ainda outra acusação do deputado do CDS: “Os juros de mora foi uma resolução feita pela Autoridade Tributária. Foi devolvida a todos os municípios do país em 2016. Dizer que foi a Câmara que prejudicou os funchalenses é errado”.