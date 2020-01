O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, preside, na próxima segunda-feira, 3 de Fevereiro, à cerimónia comemorativa do Dia do Vigilante da Natureza, que decorrerá na Quinta Magnólia, no Funchal, a partir das 12 horas.

Segundo nota da presidência, o Corpo de Vigilantes da Natureza é presentemente composto por 36 elementos que asseguram uma vigilância em permanência (365 dias/ano) nas áreas protegidas marinhas e terrestres, de todo o arquipélago.

Da sua actividade de fiscalização, vigilância e apoio à conservação, destaca-se o facto de garantirem a soberania de Portugal nas Ilhas Selvagens, a conservação e vigilância da floresta Laurissilva, Património Mundial Natural da UNESCO, e ainda a conservação da freira-da-madeira, ave marinha endémica, uma das mais raras do Mundo e que chegou a ser considerada extinta na década de 1960.

O sucesso de vários projectos de monitorização e conservação de espécies ameaçadas, como o lobo-marinho, a freira-do-bugio ou a tarântula-das-desertas fazem também parte das suas actividades.

Recorde-se que os trabalhos de conservação do lobo-marinho iniciaram-se em 1988 e levaram à criação da Área Protegida das Ilhas Desertas, em 1990, que passou a Reserva Natural em 1995.

O lobo-marinho é a foca mais rara do mundo e uma espécie considerada em perigo crítico.

Tudo isto a par do apoio a trabalhos de investigação e da sensibilização da população para as boas práticas ambientais e salvaguarda da biogeodiversidade.