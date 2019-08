Microalgas já rendem é a notícia que faz hoje manchete na edição impressa do DIÁRIO. O primeiro carregamento de 11 toneladas de biomassa seca foi enviado para várias fábricas do mundo e a Empresa de Electricidade calcula que, neste primeiro ano de exploração da unidade do Porto Santo, as receitas ascendam os dois milhões de euros. A reportagem publicada na página 3 oferece-lhe mais informações sobre este tema.

A pouco mais de um mês das Regionais, a confusão está instalada nas Listas do PSD e PS.

Savino Correia não aceita ir em 25.º lugar, as escolhas deixam socialistas descontentes e Aliança e MPT formam coligação. Um tema desenvolvido nas páginas 4 e 5 deste matutino.

A entrevista deste sábado, 10 de Agosto, destaca Raquel Coelho, cabeça-de-lista do PTP. “Precisamos de gente com coragem”, refere em entrevista ao DIÁRIO, salientando que a gestão danosa do dinheiro público é o vício imparável da política madeirense.

Noutra matéria, mas igualmente em destaque nesta edição, está a história de um abusador sexual que drogava jovens. O arguido de 31 anos é julgado no início de Setembro.

Quanto a festas e animação, em Câmara de Lobos, o peixe Espada-preto é posto à prova com seis toneladas de peixe e 12 mil litros de cerveja, enquanto que a Ribeira Brava acolhe esta noite, mais uma edição da festa luso-venezuelana.

