‘Mercadinho de Natal’ do Porto Santo com grande afluência do público

O secretário regional de Turismo e Cultura mostrou-se visivelmente satisfeito com a animação que se sentiu no centro da cidade Vila Baleira, esta sexta-feira, na inauguração do Mercadinho de Natal do Porto Santo.

“A participação da Secretaria Regional de Turismo e Cultura na inauguração do Mercadinho de Natal foi extraordinariamente boa, porque pudemos conviver com a população do Porto Santo que ali se apresentou em grande número”, afirmou ontem à noite Eduardo Jesus.

O governante destacou não só a decoração das barraquinhas, mas também a oferta de produtos caseiros e iguarias da época natalícia, sendo alguns deles, exclusivos do Porto Santo.

Já nesta manhã de sábado, Eduardo Jesus participou na Missa do Parto, na Igreja da Vila Baleira, ao que se seguiu o convívio no Centro Paroquial, onde foi servida a canja, à população que acorreu a celebração.