Melhor saúde pública une Sara Cerdas e Organização Mundial de Saúde

A eurodeputada madeirense, Sara Cerdas reuniu-se esta manhã, em Bruxelas, com a OMS - Organização Mundial de Saúde, para discutir os temas emergentes relacionados com a saúde pública, no sentido de desempenhar um trabalho articulado entre esta organização e o Parlamento Europeu, enquanto presidente do Grupo de Trabalho em Saúde.

Sara Cerdas espera que esta união de esforços entre diferentes organizações resulte em “acções e em resultados concretos para a vida dos cidadãos”. “Pretendemos desenvolver um trabalho de cooperação e agir com políticas que promovam os determinantes sociais de saúde nomeadamente, as condições económicas e sociais que afectam a saúde, assim como incentivar todos os Estados-Membros a apostar na promoção de saúde e nos cuidados para todos. É preciso agir localmente para atingir as metas globais que visam a melhoria da saúde e bem-estar de todos os cidadãos”, vincou.

A OMS expôs durante esta reunião as suas prioridades, alinhadas com os Objectivos do Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. O seu Plano de Acção Global, aprovado em setembro deste ano, visa estreitar a colaboração entre as mais diversas organizações de forma a acelerar o progresso a nível de cada país para atingir os Objectivos do Desenvolvimento Sustentável relacionados com a saúde.

Para a eurodeputada socialista, a missão da OMS em promover a saúde, manter o mundo seguro e servir aqueles com menos acessibilidade em saúde, está alinhada com os seus objectivos enquanto eurodeputada, pelo que, enquanto membro da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Ambiental, e actualmente Presidente do Grupo de Trabalho de Saúde do Parlamento Europeu, comprometeu-se a “trazer estas prioridades para o centro da discussão política”.

A OMS, Organização Mundial de Saúde, é a agência das Nações Unidas que trabalha as matérias de saúde pública internacional, produzindo as directrizes para a saúde e bem-estar a nível global.