Melhor paraquedista a aterrar na Praça do Povo foi Jorge Farfalha

O sargento paraquedista Jorge Farfalha, natural de Lisboa, venceu, hoje, o primeiro torneio militar de paraquedismo na modalidade de precisão de aterragem, que teve como local de chegada a Praça do Mar, no Funchal.

A competição envolveu dez paraquedistas e três sessões de lançamento, que decorreram às 10h00, 12h00 e 15h00. A classificação, registada e homologada pela Federação Portuguesa de Paraquedismo, foi a seguinte: em 1.º lugar o SAJ PQ Jorge Farfalha, com um total acumulado de 10 centímetros; em 2.º lugar o SAJ PQ Vítor Correia, com um total acumulado de 11 centímetros; e em 3.º lugar o SAJ PQ Paulo Lima, com um total acumulado de 11 centímetros.

Para além de uma competição desportiva, o evento incluiu também uma festa realizada em cooperação com a Secretaria Regional da Educação. Assim, durante o período que decorreu entre saltos em paraquedas, actuaram grupos de dança e ginástica rítmica no âmbito do desporto escolar e a Banda Militar da Madeira.

No final da competição assistiu-se pela primeira vez no Funchal a um Salto Tandem, em que um paraquedista piloto de um paraquedas especial conduziu e aterrou em segurança um outro elemento não qualificado em paraquedismo militar. Cerca de 30 alunos e 13 professores das escolas da Madeira executaram, entre as 10h30 e as 11h30, baptismos de voo na aeronave militar C295 da Esquadra 502 da Base Aérea N.º 6 (no Montijo) da Força Aérea Portuguesa, tendo a oportunidade de observar pelo ar a ilha da Madeira.

O torneio realizou-se com o patrocínio das seguintes entidades: Banco Santander Totta, Empresa de Cervejas da Madeira, Grupo Sousa, Delta Cafés, Associação de Judo da Madeira e Associação de Paraquedistas da Região Autónoma da Madeira.

Estiveram presentes na entrega de prémios o representante da República Portuguesa Ireneu Barreto, o secretário regional da Educação, Jorge Carvalho, e o comandante da Zona Militar da Madeira, Carlos Perestrelo.