Médicos do SESARAM condenam partidarização da área clínica da saúde

Foi uma curta declaração, lida pelo antigo presidente do Conselho de Administração do Serviço de Saúde da Região (SESARAM), Filomeno Paulo Gomes, o resultado da reunião que juntou, desde o final da tarde hoje, na sede do Conselho Médico da Madeira da Ordem dos Médicos, cerca de 40 médicos, entre directores de serviço, ex-directores clínicos e dois ex-secretários regionais da Saúde, que se manifestam contra a nomeação de Mário Pereira como director clínico.

A insatisfação dos médicos do SESARAM pela nomeação de Mário Pereira, que o DIÁRIO avançou no último domingo, prende-se sobretudo com uma decisão que entendem ser ilegal, já que a decisão emana do acordo político entre PSD e CDS e não de uma decisão do presidente do CA do SESARAM ou do Secretário da Saúde. Os médicos expressaram desagrado por esta nomeação “concertada entre partidos políticos” e entendem que a “partidarização área clínica da saúde pode levar a uma instabilidade dos profissionais que se pode reflectir negativamente na qualidade da prestação dos serviços que pretendemos que sejam sempre prestados da melhor forma para a nossa população”, leu Filomeno Paulo.

Os médicos dizem agora estar à espera dos próximos passos e que, caso a tomada de posse se efective na próxima sexta-feira, “veremos que atitudes poderemos tomar”.