MDM debate igualdade de direitos no Baltazar Dias, esta sexta-feira

O Movimento Democrático de Mulheres (MDM-Madeira) aborda esta sexta-feira, pelas 18h30 no Teatro Municipal Baltazar Dias, vários temas a propósito do Dia Internacional da Mulher que se celebra a 8 de Março. O professor Joao Aerosa, doutrado em sociologia do trabalho, é o orador principal. Areosa conta com várias intervenções e publicações nesta área.

“Em pleno século XXI são ainda muitas as razões que fundamentam as lutas de homens e mulheres pela igualdade de direitos sem que o género possa constituir qualquer discriminação, nomeadamente no acesso ao trabalho e na igual remuneração para trabalho igual. Ainda hoje, as mulheres continuam a ser preteridas no acesso ao trabalho, pela via da sua condição biológica feminina como gestante e lactante; ainda hoje continuam a ganhar menos que os homens, e prevê-se mesmo que esta desigualdade só possa ser rebatida dentro de 170 anos”, escreve o MDM- Madeira em comunicado enviado para as redacções.

Na nota, lê-se também: “Ainda hoje as mulheres são as primeiras a ser despedidas e as mais assediadas moral e sexualmente nos seus locais de trabalho. Ainda hoje, se assiste a uma certa “feminização” do trabalho, limitando ou dificultando a integração das mulheres em carreiras profissionais “tradicionalmente” masculinas.