Maximiano exige resposta firme ao PS

O antigo dirigente do PS-M, Maximiano Martins, veio a público pedir que o partido tenha uma resposta de “firmeza, sem hesitação nem delongas”, face ao deputado Avelino da Conceição.

O ex-candidato à presidência do Governo Regional e ex-vice-presidente do partido, que não cita o nome do parlamentar, fala do “escândalo de cariz sexual”, que abalou a Assembleia Legislativa da Madeira.

“O sistema democrático tem na respeitabilidade das suas instituições um dos seus traços estruturais. A confiança em tais instituições favorece a estabilidade, o desenvolvimento e o bem-estar dos povos”, escreveu Maximiano na sua página do Facebook. “Tanto a Assembleia da República como a Assembleia Legislativa da Madeira tantas vezes esquecem estes valores e deixam que passem impunes comportamentos que destroem credibilidade e confiança”, remata.

Maximiano Martins junta-se, assim, a André Escórcio que enviou, ontem, o seu cartão de militante para a sede do PS-M, em protesto face ao escândalo que está a abalar a estrutura socialista na Região.