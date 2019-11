‘Marítimo Training Lab’ une desporto e investigação

‘Marítimo Training LAB’ (MTL) é nome do novo consórcio entre o Marítimo da Madeira - Futebol, SAD, o Madeira Interactive Technologies Institute e a Universidade da Madeira, que será apresentado ao público no próximo dia 2 de Dezembro.

De referiri que este projecto é financiamento pelo Sistema de Incentivos à Produção de Conhecimento

Científico e Tecnológico da Região Autónoma da Madeira, no âmbito do programa PROCiência 2020.

A sessão de apresentação do projecto terá lugar, entre as 18 e as 19 horas, no auditório da Reitoria da

Universidade da Madeira, no Colégio dos Jesuítas (Funchal).