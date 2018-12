Marco Barros lança “Catarina”, um livro dedicado à Associação de Paralisia Cerebral da Madeira

“Catarina”, um livro com autoria de Marco Barros, dedicado à Associação de Paralisia Cerebral da Madeira (APCM) foi lançado esta tarde, no Palácio de São Lourenço: “Este evento marca o início do ‘Natal no Palácio’. É com grande satisfação que me associo ao lançamento deste livro em benefício da Associação de Paralisia Cerebral da Madeira, que há muito desenvolve nesta Região Autónoma um trabalho notável de apoio aos portadores desta doença, a quem expresso aqui o reconhecimento que todos vos devemos”, disse o Representante da República para a Madeira.

Ireneu Barreto sublinhou: “A inclusão de todos, todos diferentes mas todos iguais, é antes de mais, imperativo de consciência, ainda mais quando se comemoram os 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Tem sido minha preocupação que este Palácio acolha visitas e actividades inclusivas destinadas a todos os públicos”.

Apesar de ainda não ser “fácil assegurar a acessibilidade física total num monumento nacional como o Palácio de São Lourenço”, Ireneu Barreto lembrou que “o acesso ao rés-do-chão está realizado, e já foi complexo”. O Representante da República acrescentou: “Não desistimos e estamos empenhados e confiantes em que o acesso a todo o Palácio venha a ser uma realidade em breve. É com enorme satisfação que me associo à publicação desta obra, pelo que ela poderá significar de consciencialização para a construção da sociedade verdadeiramente inclusiva que todos desejamos”.

Ireneu Barreto felicitou o autor do livro, apontando que Marco Barros já tem um livro publicado, “Menino”, dedicado ao grupo ‘Dançando com a Diferença’.

E saudou também Maria João Pereira, madrinha do livro, e José Carlos Silva, director da APCM.