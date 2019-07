Manuel Correia de Jesus homenageado com medalha de Mérito de ouro

Manuel Correia de Jesus recebeu, esta quarta-feira, a medalha de mérito de grau ouro das mãos do actual secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro.

Foi com esta homenagem que começou a segunda parte do Madeira Fórum Global, já depois da pausa para almoço, evento que está a ter lugar no Savoy Palace. A medalha de mérito tem três graus: cobre, prata e ouro.

“Entendi que era justo, adequado, olhar para trás, para aqueles que construíram o caminho (...) para deixar uma palavra de reconhecimento e de agradecimento”, começou por dizer José Luís Carneiro. O actual secretário de Estado referiu-se ainda a Correia de Jesus como “um querido entre nós pelo serviço que prestou às comunidades portuguesas”. Mais: “Para quem se dedica às funções públicas, à vida política, com integridade, este gesto é importante”. Sobretudo, se for “o pai fundador deste reconhecimento de ordem legislativa e jurídica”, já que esta homenagem foi criado por Manuel Correia de Jesus.

O antigo secretário de Estado das Comunidades Portuguesas agradeceu “o gesto”, confidenciando que “causa uma certa emoção, mas sobretudo um enorme reconhecimento por ter tomado esta iniciativa”.

Dirigindo-se a José Luís Carneiro, Correia de Jesus disse ainda que “neste gesto vai também a sua postura de de Estado, que tem sido demonstrada no seu exercício como secretário de Estado das Comunidades Portuguesas”. Manuel Correia de Jesus agradeceu também ao presidente da Assembleia Legislativa da Madeira (ALM), Tranquada Gomes, e ao secretário regional da Educação, Jorge Carvalho – que tem a tutela das comunidades madeirenses – que também subiram ao palco para a entrega desta medalha de mérito.

O Fórum Madeira Global continua agora com a mesa redonda ‘A participação política em Portugal’, com Tranquada Gomes, Jorge Carvalho e Manuela Aguiar, ex-secretária de Estado da Emigração e Comunidades Portuguesas.