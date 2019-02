Manhã pode ser de chuva a Norte e nas terras altas

A manhã poderá ser molhada a Norte e nas terras altas, adianta o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, que prevê para o arquipélago ainda períodos de céu muito nublado e vento moderado (15 a 30 Km/h) do quadrante Norte, tornando-se fraco (inferior a 15 Km/h) a partir do início da tarde. No Funchal a chuva não deverá cair, antecipando o IPMA para hoje um dia cinzento, com máxima de 18ºC e mínima de 12ºC.

Em Câmara de Lobos a mínima desce aos 11ºC, a máxima é também de 18ºC; No Caniçal e no Porto Moniz a temperatura não vai descer tanto, a mínima será de 13ºC, mas não irão além dos 16ºC nas horas mais quentes desta terça-feira. 13ºC partilham ainda Porto Santo, Santa Cruz e Machico, mas com máxima de 17ºC; e Ponta do Sol, mas com máxima de 18ºC.

Na Ponta do Pargo estão previstas hoje temperaturas entre os 11ºC e os 16ºC; em Santana entre os 11ºC e os 15ºC. São Vicente volta a ter maior amplitude térmica, com valores entre os 9ºC e os 16ºC.