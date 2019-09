‘Mais visão’ arranca com idosos e é para chegar aos jovens

O programa Mais Visão entra em vigor no próximo dia 1 de Outubro. Trata-se de uma medida financiada com dinheiros próprios da Região e que pretende garantir que nenhum idoso fica sem os óculos de que necessita. Para isso, poderá contar com um apoio público de 150 euros e tratar do processo junto de uma das nove ópticas que já aderiram ao programa.

O Mais Visão foi apresentado ao início da tarde de hoje por Miguel Albuquerque, na Secretaria da Saúde. Na ocasião, o presidente do Governo disse que se trata de mais uma medida do seu executivo, que cumpre com o objectivo político de atender aos cidadãos mais vulneráveis da sociedade, o que contribui para uma maior coesão e integração sociais.

Objectivo idêntico preside à decisão de, na próxima legislatura, ao que se depreende, se Albuquerque continuar a presidir ao Governo Regional, o programa ser alargado aos jovens.

Albuquerque disse que o Mais Visão vem na sequência de outras medidas direccionadas, em especial, às populações com menores rendimentos e deu o exemplo dos passes sociais. Na mesma ocasião, garantiu que também haverá uma aposta na área da saúde oral, através da comparticipação de próteses dentárias.