Mais propostas da Madeira aprovadas no OE2020

A votação na especialidade do Orçamento de Estado para 20202 prossegue, nas Comissão parlamentar de Orçamento e Finanças da assembleia da República, com várias propostas da Madeira aprovadas.

Os deputados aprovaram alterações ao OE que altera os limites de endividamento, redução dos juros pagos pela Região, inclusão dos estudantes da UMa no passe sub-23, estratégia de habitação e apoios à Venezuela são algumas das propostas já aprovadas.

Já ao final da noite foram aprovadas mais propostas, do PSD e do PCP sobr eo financiamento do novo hospital, linha de ferry já este ano e financiamento do cabo submarino.