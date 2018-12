Mais Porto Santo lamenta “falta de compromisso do PS” na construção de novo Pingo Doce na ilha ‘dourada’

Num comunicado hoje dirigido à imprensa, o Mais Porto Santo lamentou “a falta de comprometimento do Partido Socialista em questões de vital importância para a economia do Porto Santo”, concretamente no que respeita à construção de um novo Pingo Doce na ilha ‘dourada’.

“Na última reunião ordinária pública foram aprovados por maioria os projectos de especialidade e concedida a respectiva licença para a construção de um supermercado da marca Pingo Doce, que será edificado pela empresa Imotorrinha – Investimentos Imobiliários e Participações Financeiras. Infelizmente, o Partido Socialista, representado na reunião pelas Vereadoras Sofia Dias e Sofia Santos, não se quis comprometer com esta medida e absteve-se na hora de votar”, informou o vereador José António Castro, lastimando a falta de seriedade dos socialistas neste particular.

“Temos de ser coerentes e defender aquilo que consideramos ser importante para a nossa Ilha e para os porto-santenses, sem medo. O novo espaço comercial que será construído, acreditamos, poderá ser uma importante mola impulsionadora da economia do Porto Santo, pois irá criar mais postos de trabalho. Os socialistas reconheceram este mérito mas na hora de assumirem o compromisso acovardaram-se. Porquê?”, questiona o líder do movimento de cidadãos independentes, que defende um compromisso político alargado com a cooperação economia e empresarial.

“Não basta estarmos de acordo nos ‘bastidores’. Temos de prová-lo na hora da verdade, nas decisões, sem receios, de forma coerente, imparcial e com um sério compromisso com a nossa população. O combate ao desemprego é uma das batalhas que temos em mãos e rejeitar o investimento externo, a criação de emprego não faz sentido”, sustenta o vereador do Mais Porto Santo.