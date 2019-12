A Câmara Municipal do Funchal, através do seu Departamento de Ambiente, procedeu à recolha do lixo resultante dos festejos da “Noite do Mercado”. Os trabalhos de limpeza arrancaram às 5 horas da manhã.

De acordo com os dados divulgados pela vereadora Idalina Perestrelo, entraram na Estação de Transferência e Triagem de Resíduos Sólidos do Funchal, até às 11 horas de hoje, “23.380 Kg de resíduos sólidos”. Mais duas toneladas de lixo que o recolhido em 2018.