Mais de 20 médicos entregaram renúncia

Directores de serviço e coordenadores de unidades hospitalares cumpriram a ameaça e fizeram chegar os pedidos aos recursos humanos do SESARAM. Pedro Ramos já admite ter de “tomar outras decisões”

É esta a notícia que faz a manchete da edição de hoje do nosso matutino.

Na última página do DIÁRIO destaque para a elite do surf que está rendida ao Jardim do Mar. Sete surfistas de diversos países estão na localidade para desafiar as ondas gigantes, previstas para estes dias.

Na capital madeirense, destaque para a Câmara Municipal do Funchal que contrai empréstimo para renovar frota do ambiente. Município vai adquirir 40 viaturas de recolha de resíduos e de limpeza. Referência ainda para o Governo Regional que irá premear os municípios mais amigos do Ambiente.

Já na página 24 o destaque vai para o espectáculo ‘‘Garfield, musical com gatitude’ que irá subir ao palco na Região em Março, em mais um evento organizado pelo DIÁRIO.

Finalmente na nossa página de entrevista, fique a saber que as eleições nos Açores condicionam apoios à Universidade da Madeira. Presidente do Sindicato Nacional do Ensino Superior promete lutar pela correcção da situação de desigualdade face à Universidade dos Açores.

