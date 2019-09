Maior afluência às urnas nas Regionais de hoje

As eleições Regionais de 2019 na Região continuam a ser mais participadas do que o escrutínio que teve lugar em Março de 2015

Dados oficiais mostram que, até às 16 horas já tinham votado 40,79 % dos eleitores inscritos, quando até à mesma hora em 2015 tinham votado 37,48 %, uma diferença positiva de 3,31 pontos percentuais.

As informações já mostravam uma maior participação dos eleitores durante a manhã de hoje, já que até às 12 horas já tinham votado 20,97% dos eleitores inscritos, quando até à mesma hora em 2015 tinham votado 17,21%, uma diferença positiva de 3,76 pontos percentuais.

Recorde-se que, segundo dados publicados no ‘site’ da Secretaria Geral do Ministério Administração Interna, no total estão registados 257.758 eleitores, dos quais 252.606 na ilha da Madeira e 5.152 na ilha de Porto Santo.

