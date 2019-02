Madeirense Sara Cerdas será 6.ª na lista nacional do PS

Está desfeita a dúvida. A madeirense Sara Cerdas, médica de Saúde Pública e doutoranda pela Universidade de Estocolmo, vai ocupar a 6.ª posição, “a melhor posição de sempre” dada ao PS-M, na lista nacional de candidatos socialistas ao Parlamento Europeu, confirmando-se assim a hipótese avançada na edição de hoje do DIÁRIO.

A garantia foi dada pela Direcção do PS-M ainda antes da reunião da comissão política nacional do partido que aprova esta noite a lista de candidatos socialistas às europeias, que será encabeçada pelo ex-ministro do Planeamento Pedro Marques.

A proposta de lista de candidatos do PS ao Parlamento Europeu será apresentada pelo secretário-geral, António Costa, logo no início da reunião da Comissão Política Nacional, que está marcada para as 21h, em Lisboa, sendo votada depois de um período de debate interno.

Encabeçada pelo ex-ministro do Planeamento e das Infraestruturas Pedro Marques, a lista será totalmente paritária em termos de género e terá ainda como critério base a cobertura regional em termos de candidaturas.