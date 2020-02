Madeirense Joana Teixeira premiada pela Sociedade Portuguesa de Neurologia

A madeirense Joana Teixeira acaba de ser premiada pela Sociedade Portuguesa de Neurologia, graças à publicação de um trabalho científico sobre ‘Competências de linguagem em crianças com Epilepsia Benigna de Infância com Pontas Centro-Temporais: dados preliminares’, onde é primeira autora, juntamente com os coautores Maria Emília Santos e Paulo Oom.

Joana é terapeuta da fala e exerce actualmente na Região Autónoma da Madeira. O prémio é referente ao ano 2018 e foi entregue em Novembro de 2019, durante a cerimónia de encerramento do Congresso Nacional de Neurologia, realizado em Coimbra.

Trata-se de um artigo resultante de um dos estudos desenvolvidos em diversos Hospitais e Estabelecimentos de Ensino da Região da Grande Lisboa, no âmbito do seu programa de Doutoramento em Ciências da Cognição da Linguagem do Instituto de Ciências da Saúde da Universidade Católica Portuguesa. O estudo teve como principal objectivo apresentar os primeiros resultados de uma investigação de maior dimensão destinada a analisar as competências de linguagem oral de crianças com EBIPCT em várias áreas.

A Sociedade Portuguesa de Neurologia considera fulcral a divulgação da actividade clínica e científica de qualidade, através da publicação de artigos científicos, e decidiu, pela primeira vez, instituir um prémio anual atribuído aos autores que publiquem na sua revista oficial, por considerarem que “o mérito dos autores que publicam na Sinapse merece reconhecimento público”.

O trabalho premiado pode ser consultado na integra em http://www.sinapse.pt/section.php?id=19.