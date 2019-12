Madeira Wine Company entrega donativo à Liga Portuguesa Contra o Cancro

A Madeira Wine Company associou-se ao Dia Mundial do Combate ao Cancro da Próstata, assinalado a 17 de Novembro, pela Delegação Regional da Liga Contra o Cancro, e vai entregar o donativo no próximo dia 10 de Dezembro, às 11 horas, na sede da Liga, no Funchal.

Recorde-se que a Madeira Wine Company contribuiu para esta causa, doando um euro por cada compra efectuada durante o mês de Novembro.

O cancro da próstata é uma doença que afecta 2 em cada 11 homens e nunca é demais alertar para a sua prevenção. Daí surgiu a iniciativa ‘Novembro Azul’ uma campanha de prevenção realizada por diversas entidades, durante o mês de Novembro, dirigida à sociedade madeirense, em especial aos homens, para alertar sobre as doenças masculinas, dando ênfase à prevenção e ao diagnóstico precoce do cancro da próstata.