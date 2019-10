Madeira sob Aviso Amarelo devido às altas temperaturas

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) lançou um Aviso Amarelo que abrange todo o arquipélago da Madeira (Costa Norte, Costa Sul, Regiões Montanhosas e Porto Santo) devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima na Região. O aviso entrou já em vigor (12h16) e prolonga-se até às 21 horas desta sexta-feira, dia 1 de Novembro.

Em pleno Outuno, o calor que se faz sentir por estes dias na Madeira prende-se com a passagem de uma massa de ar quente, proveniente do Norte de África, pelo que o IPMA lançou o Aviso Amarelo, prevendo-se 27.º C de temperatura máxima para hoje e amanhã.