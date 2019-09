Madeira recebeu primeira fase do exercício Lusitano 19

De 14 a 27 de Setembro decorreu na Madeira a primeira fase do exercício Lusitano 19, sendo este planeado e conduzido pelo Estado Maior General das Forças Armadas (EMGFA), com a estreita cooperação do Comando Operacional da Madeira.

Este exercício militar conjunto contou com a projecção para a Madeira, de uma equipa de ligação do comando conjunto para as Operações Militares do EMGFA (composta por 14 militares dos três Ramos das Forças Armadas), com o objectivo de conduzir o planeamento ao nível operacional de uma operação de ajuda humanitária, evacuação de não-combatentes e extracção de forças nacionais, num cenário de um país em crise.

Esta equipa de ligação teve por missão recolher informações que permitam o eventual empenhamento, numa segunda fase, de um contingente militar.

A segunda fase deste exercício decorre no período de 14 a 24 de Outubro em paralelo com o exercício ‘Zarco’, planeado e conduzido pelo Comando Operacional da Madeira.