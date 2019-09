Madeira recebe primeiro congresso da Associação Portuguesa de Urologia desde 1991

Entre os dias 27 e 29 de Setembro, a Madeira volta a receber, pela primeira vez desde 1991, o congresso da Associação Portuguesa de Urologia /APU).

Iniciativa, realizada em parceria com o Serviço de Urologia do SESARAM, dirigido pelo médico urologista Ferdinando Pereira, que irá contribuir para o enriquecimento científico e a para a troca de experiências e de saberes entre profissionais.

O Congresso APU 2019 contempla um programa científico aliciante e conta com a presença de ilustres convidados de renome nacional e internacional, prevendo-se a participação de mais de 250 profissionais. O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, marcará presença na cerimónia de abertura do congresso, que decorre, amanhã, pelas 12h30, no Hotel Vidamar, no Funchal.

No que toca ao program científico, os trabalhos iniciam-se no dia 27 de Setembro, com o curso pré-congresso de ressonância magnética multiparamétrica (RM-mp) da próstata, biópsia prostática de fusão e terapêutica focal.

No dia 28 de Setembro, o programa arranca com o curso sobre os aspectos práticos da imuno-oncologia em Urologia. Entre os temas que serão abordados nas várias mesas-redondas e conferências, salientam-se as particularidades de algumas doenças urológicas em África, que serão discutidas no Simpósio da Associação Lusófona de Urologia, bem como as novidades na doença oncológica avançada, as disfunções miccionais femininas e masculinas, as infecções do século XXI, o papel central do urologista no transplante renal e as inovações cirúrgicas para a litíase renal; e o diagnóstico molecular na prática clínica do urologista.

Na sessão de andrologia e medicina sexual, serão discutidos os efeitos laterais das terapêuticas oncológicas, que podem causar problemas como a infertilidade, a disfunção eréctil ou a ejaculação prematura.

No último dia do Congresso, domingo, o programa contempla uma mesa-redonda dedicada às novidades no âmbito da endourologia e outra sobre os diversos desafios da cirurgia radical.