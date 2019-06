Madeira leva ‘600 Anos’ até Washington, nesta segunda-feira

A secretária regional do Turismo e Cultura, Paula Cabaço estará, esta segunda-feira (dia 24 de Junho), na Embaixada de Portugal em Washington (EUA), numa acção promocional integrada nas Comemorações alusivas aos 600 Anos do Descobrimento das Ilhas da Madeira e Porto Santo.

A iniciativa “visa reforçar o conhecimento da nossa oferta e do que verdadeiramente nos afirma e diferencia, junto deste mercado, aprofundando e sabendo tirar partido das relações históricas e comerciais que nos unem e sabendo despertar o interesse dos norte-americanos pela Região”, destaca a governante.

Após os discursos iniciais - que estarão a cargo do embaixador de Portugal nos EUA, da secretária regional do Turismo e Cultura e do presidente da Comissão Executiva dos 600 Anos - haverá espaço para a apresentação de um documentário sobre a emigração dos portugueses para o Havai, ao que se seguirá a actuação dos ‘Mano a Mano’ e um cocktail onde, para além do Vinho Madeira, estará em destaque a gastronomia típica madeirense. O Bolo do caco, a carne de vinha e alhos e o bolo de mel farão parte desta iniciativa que “pretende, acima de tudo, cativar os norte-americanos”.

Paula Cabaço sublinha ainda “a necessidade destas acções chegarem aos turistas mas, também, aos operadores e companhias aéreas norte-americanas”, atendendo ao facto de “este mercado ter potencial e ser considerado estratégico na lógica de diversificação que entendemos ser necessária, em termos de mercados emissores, ao desenvolvimento sustentável do nosso destino”.

Esta acção surge na sequência da desenvolvida, no ano passado, na altura contando com a presença do Presidente da República e do presidente do Governo Regional da Madeira, entre outras entidades.