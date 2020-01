Madeira espera que dívida desça para 75% do PIB no final do mandato

O vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, disse esta quinta-feira esperar que a dívida da Madeira desça para 75% do Produto Interno Bruto (PIB) dentro de quatro anos.

Pedro Calado salientou que a estimativa de fecho da dívida global da região para 2019 é de 5,1 mil milhões de euros (em 2012 era de 6,6 mil milhões de euros), significando que, “pela primeira vez, a região apresenta um rácio de dívida sobre o PIB inferior aos 100%, estando em 97,1%”.

Segundo o vice-presidente, “num período de oito anos”, a Madeira conseguiu “reduzir a dívida global da região 1,5 mil milhões de euros, ou seja, 23%”, acrescentou.

“É algo que nós queremos manter, a redução da dívida e o crescimento económico”, observou.

O governante disse ainda que o Governo Regional espera encerrar 2020 com uma taxa de desemprego de 6,7% contra os atuais 6,9%.

O Governo Regional entregou hoje na Assembleia Legislativa e apresentou publicamente, no Funchal, a proposta de Orçamento da Região para 2020, no valor de 1.743 milhões de euros e do PIDDAR - Plano e Programa de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração da Região no valor de 548 milhões de euros.