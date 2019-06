Madeira em números nesta terça-feira, 11 de Junho

-316

No 1.º trimestre de 2019, os dados preliminares da demografia, divulgados pela Direcção Regional de Estatística, mostram que a Madeira registou um saldo natural negativo de -316 indivíduos, resultante de um número de nados vivos (466) inferior ao número de óbitos (782).

271

O Comando Territorial da Madeira da GNR apreendeu 271 quilos de pescada, por fuga ao primeiro regime de venda, na Lota do Funchal.

2020

O primeiro-ministro, António Costa, confirmou que as comemorações do Dia de Portugal em 2020 decorrerão junto da comunidade portuguesa na África do Sul e na Madeira. “Para o ano começarão as comemorações na Madeira e terão continuidade na África do Sul”, afirmou.

4x4

O piloto madeirense Adriano Santos, fazendo equipa com o navegador Daniel Jorge, em representação do Ash Euro4x4Parts Team, foram os melhores representantes portugueses no Xtrem Challenge Portugal 2019, uma competição internacional de trial 4x4, disputada em Caminha, no norte de Portugal.

300

No Dia Mundial dos Oceanos, o Município do Porto Santo em colaboração com diversas entidades locais levou a cabo uma limpeza de zona costeira, desta vez no Porto do Pedregal, que permitiu a retirada de cerca de 300 quilos de lixo marinho.