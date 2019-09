Madeira em Números desta sexta-feira, 27 de Setembro

1.400 voluntários

A Câmara Municipal do Funchal voltou a associar-se à campanha mundial ‘Clean Up the World – Limpar o Funchal do mar à serra’, englobada na Semana Global pelo Clima. Acção de limpeza no Funchal juntou 1.400 voluntários.

222,9 mil toneladas

Segundo estimativa elaborada pela Direcção Regional do Ordenamento do Território e Ambiente, a produção global de resíduos em 2018, na RAM, rondou as 222,9 mil toneladas, valor superior em 36,7 mil toneladas comparativamente ao ano precedente.

75% de adesão

Os guardas prisionais voltam esta sexta-feira à greve, pela segunda vez em setembro, depois de uma outra paralisação de três dias com 75% de adesão, segundo o sindicato.

4.4% de crescimento

O valor médio de Avaliação Bancária na Habitação na Madeira em Agosto registou o maior aumento entre todas as regiões do país, com +4,4% (1.427 euros o metro quadrado) do que o valor calculado em Julho (1.367 €/m2).

20 anos

O secretário regional de Educação, Jorge Carvalho, visitou hoje à creche Refúgio do Bebé. Na oportunidade, o governante destacou a dedicação de todos os que trabalham naquela creche ao longo destes 20 anos.