Madeira e Açores só devem ter ressintonia de emissores da TDT em Junho

“A alteração da rede de emissores da TDT vai começar a nível nacional a 7 de Fevereiro, com o emissor de Sines, seguindo-se os emissores do Algarve, e o processo continuará, do sul para o norte do País, concluindo-se no final de Junho”, informa uma nota divulgada ontem na página do Instituto de Segurança Social. A verdade é que, para já, as duas regiões autónomas vão ficar fora deste processo, porque não há ainda uma data definida para esta transição que visa encaixar as frequências da rede móvel 5G na Televisão Digital Terrestre, mas que deverá ser ocorrer em Junho.

Diz a nota, reportando a mais informações à ANACOM e ao número de telefone 800 102 002, que “nem todos os utilizadores de TDT serão abrangidos neste processo. As pessoas saberão que são abrangidas pela mudança se a sua televisão ficar sem imagem”, adverte. E acrescenta: “Quando o écran da televisão ficar negro apenas será necessário fazer a sintonia da televisão ou do descodificador de TDT e continuarão a ver televisão gratuitamente, como tem acontecido até agora. É um processo simples. A ANACOM teve a preocupação de assegurar que não será necessário substituir ou reorientar a antena, trocar a TV ou o descodificador, e ninguém terá de subscrever serviços de televisão paga. No caso dos condomínios/edifícios que tenham instalações com amplificadores mono-canal poderão ter que os substituir.”

Por isso, para ajudar neste processo, a Autoridade Nacional de Comunicações criou a referida “linha telefónica de apoio gratuita, que funciona todos os dias entre as 9h00 e as 22h00, para o qual as pessoas poderão ligar para esclarecer dúvidas e obter apoio na sintonia da sua televisão”, incentiva a ANACOM. “Caso não consigam fazer a sintonia dos equipamentos por si ou com a ajuda prestada através do número gratuito 800 102 002, a ANACOM agendará uma visita a casa da pessoa para proceder à sintonia, com técnicos seus e de forma gratuita”, assegura.

As mudanças na TDT serão divulgadas por carta e folheto que será entregue “em casa de todas as pessoas e que resume a informação relevante para se adaptarem a este processo de mudança. Relativamente à alteração da rede de emissores na região do Algarve a distribuição foi feita entre 24 e 30 de Janeiro, tendo sido distribuídas 304 mil cartas/folhetos”, exemplifica.

Mais, para ajudar a espalhar esta informação e dar apoio à população, “a ANACOM tem firmadas várias parcerias com as Câmaras Municipais, as Juntas de Freguesia, a GNR, a PSP, o Instituto da Segurança Social, a AMA (Lojas e Espaços do Cidadão), os párocos, o Corpo Nacional de Escutas (Escuteiros), entre outras entidades”.

Não abrir porta a estranhos

“Se a pessoa nunca ligou para este número e aparecer alguém a bater-lhe à porta a dizer que é da ANACOM e que vai fazer a sintonia dos equipamentos, há que ter cuidado e não abrir a porta, porque não serão técnicos da ANACOM”, aconselha, procurando advertir as pessoas para potenciais aproveitamentos para burlas ou roubos no decorrer deste processo que vai durar, no continente, os próximos 4 meses.

A ANACOM disponibiliza ainda suportes digitais de divulgação da informação através do vídeo anexo a esta notícia ou de um folheto, que também pode consultar neste link.

Refira-se que, no Arquipélago da Madeira, a rede TDT tem 11 emissores, sendo uma no Porto Santo e as restantes na ilha da Madeira, como se pode ver numa das fotos.