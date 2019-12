Madeira é a região de honra do InPortugal 2020

A Madeira será a região de honra da edição da 2020 do InPortugal, o maior evento de promoção de Portugal na Europa, que se realiza entre 14 e 17 de Maio, em Paris.

Para além da presença de empresas madeirenses, o InPortugal, anteriormente denominado de Salão do Imobiliário e do Turismo português em Paris, será palco de um conjunto de conferências, que terão a Região Autónoma como elemento central, mostrando as suas características únicas através de uma série de experiências e animações que levarão os visitantes a emergir no verdadeiro espírito da Ilha.

A participação da Madeira no Salão representa assim “uma aposta na promoção e captação de investimento externo para o mercado imobiliário da região, quer comercial, quer residencial, contribuindo para o crescimento da economia madeirense”, refere nota de imprensa do InPortugal, salientando que em 2018, os imóveis adquiridos por não residentes estrangeiros chegaram a um valor global de 62,3 milhões de euros, sendo que cerca de 10% desses mesmos imóveis foi adquirido por franceses.

“É com muito orgulho que participamos no maior certame em Paris na área do imobiliário português, como Região de Honra. A presença do Governo Regional neste tipo de eventos, através da Invest Madeira, que cultiva um excelente relacionamento com todas as empresas do sector imobiliário, tem sido fundamental para o crescimento deste mercado na Região. A prova desta actuação é o crescente interesse de empresários que querem associar-se a feiras temáticas com o Governo Regional, bem como a novos investidores que procuram a Ilha tanto para investir como parar viver”, revela o Presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque.

Porquê a Madeira?

Para o InPortugal, era um objectivo ter a Madeira como região de honra convidada. Não só por ter vendido pela 5.ª vez o prémio de Melhor Destino Insular do Mundo, por ter uma tradição de hospitalidade única e colocar-se cada vez mais na linha da frente na captação de investimento estrangeiro.

“A Madeira tem características únicas que estamos muito entusiasmados por apresentar aos visitantes do salão. A qualidade de vida, a gastronomia, o clima, uma oferta imobiliária interessante pela autenticidade e arquitectura, o florescer do ecossistema de startups, e o dinamismo do sector do turismo, nomeadamente do turismo de eventos, são algumas das mais valias desta região ímpar”, destaca Ricardo Simões, diretor do InPortugal.

A França é um dos três principais países que mais contribui para o turismo na Região com 9,2% das dormidas, após o Reino Unido e a Alemanha. Em 2018, a Madeira foi visitada por 163 mil cidadãos franceses.

Mas nem só no turismo se sente uma forte presença francófona. A França é a terceira nacionalidade que mais investe em imobiliário na Madeira, atrás do Alemanha e do Reino Unido.

“É imperativo acompanhar as tendências do mercado imobiliário, e estar presente nos eventos onde a Madeira e os seus empresários têm produto de qualidade para oferecer. Acima de tudo queremos reforçar o clima de estabilidade económico que se vive na Madeira e a segurança que é um dos pontos principais de quem nos procura e investe”, reforça Miguel Albuquerque.

Sobre o InPortugal

O InPortugal apresenta-se como uma evolução natural do Salão do Imobiliário e do Turismo português em Paris, agora com ainda mais ambição e dinamismo, acompanhando as tendências do mercado e consolidando a aposta no mercado francófono.

É um salão internacional exclusivamente português, criado em 2012, direccionado para o público francófono que quer residir, investir, empreender, estudar ou visitar Portugal. Na bagagem tem já um portfólio extenso de sucessos, tendo contribuído fortemente, desde a sua formação, para o ‘boom’ da procura francófona de bens imobiliários e de investimento em Portugal.

O Salão já reuniu 75 mil pessoas desde 2012, e pretende receber nesta nona edição cerca de 12 mil visitantes. Terá uma área de 5.000 metros quadrados e contará com a presença de cerca de 200 expositores.

Além dos expositores, o InPortugal terá ainda um programa composto por 40 conferências e apresentações, com temas que vão do investimento às novas tendências do imobiliário, passando pela saúde, empreendedorismo, fiscalidade, sustentabilidade e turismo.