Madeira deve manter “elevados padrões de qualidade”

No dia em que Miguel Albuquerque inaugurou mais um empreendimento hoteleiro do empresário Avelino Farinha, - Savoy Residence - o presidente do Governo Regional destacou a importância de a Madeira “manter os elevados padrões de qualidade” em tudo aquilo que faz e em tudo aquilo que desenvolve, como é o caso desta obra que se apresenta através de um projecto “bonito, moderno e muito bem inserido nesta zona da cidade do Funchal”.

As exigências surgem depois de a Madeira ter sido eleita, pelo quinto ano consecutivo, o melhor destino insular do mundo, o que implica, por parte do Governo Regional, um “reforço substancial das verbas para a promoção turística do próximo ano”. A medida foi hoje acertada e traduz-se num reforço de 3.5 milhões de euros, inserida no próximo Orçamento Regional, para a Associação de Promoção (AP) que terá em 2020, um reforço de 33% das verbas, passando a contar com cerca de 13 milhões e meio de euros para a promoção do próximo ano.

De acordo com o líder do Governo Regional, numa altura em que se antevê alguma “contracção do turismo nos mercados tradicionais”, é essencial “anteciparmos os problemas” através do reforço da Associação de Promoção que trabalhará em colaboração e harmonia com os privados.

Albuquerque frisou ainda que a Madeira “vai continuar a manter o clima de estabilidade e confiança”, assegurado com investimento local e captação de investimento estrangeiro.

O novo investimento hoteleiro da AFA Imobiliária situa-se na Rua Papa João Paulo II, no Funchal. É composto por 21 apartamentos, em condomínio fechado, com tipologias de T1 a T4 numa área bruta de construção de 3000 m2 e pauta-se, à semelhança dos outros investimentos do Grupo, por luxo, design, conforto, qualidade e inovação.