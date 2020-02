Madeira debate desafios e tendências da maternidade na Região

As farmácias da Madeira organizam no próximo dia 7 de Fevereiro, às 9h30, uma conferência, no Funchal, para debater os desafios da natalidade na Madeira.

As tendências da fecundidade no presente e as expectativas para o futuro são alguns dos temas previstos para a conferência ‘Nascer, para uma Região sustentável’, que contará com a participação do secretário regional de Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos, o presidente da Associação Nacional das Farmácias (ANF), Paulo Cleto Duarte, Herberto Jesus da IASAÚDE e Isabel Tiago Oliveira, do ISCTE.

Esta iniciativa surge no âmbito do programa de incentivo à natalidade, ‘Kit Bebé’, implementado na Região Autónoma da Madeira, em Janeiro de 2019.

Uma medida de incentivo à natalidade promovida pelo Governo Regional, que reveste a forma de atribuição de um subsídio, em formato de cartão designado ‘Kit Bebé’, cujo saldo pode ser utilizado nas farmácias da Região.

Em 2019, o valor do subsídio atribuído por criança foi de 400 euros e beneficiou 1.864 recém-nascidos.

O Governo já anunciou o reforço esta política em 2020.