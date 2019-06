Madeira com previsão de céu muito nublado

Esta sábado, 15 de Junho de 2019, será marcado por períodos de céu muito nublado na Madeira, podendo até chover, registando-se ainda uma pequena descida da temperatura.

Segundo a última previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), este será um dia em que na costa norte e nas terras altas há possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos, amenizando assim mais um pouco os dias tórridos que já se faziam sentir recentemente.

O vento será em geral fraco (inferior a 20 km/h) do quadrante leste. Na região do Funchal, diz o IPMA, apenas teremos períodos de céu muito nublado, com o vento a soprar fraco (inferior a 20 km/h), registando-se também uma ligeira descida de temperatura.

No mar, a costa norte terá ondas de norte/noroeste com 1 a 1,5 metros, enquanto na costa sul as ondas serão inferiores a 1 metro.