Madeira com o maior aumento na Avaliação Bancária na Habitação

O valor médio de Avaliação Bancária na Habitação (ABH) na Região Autónoma da Madeira em Agosto registou o maior aumento entre todas as regiões do país, com +4,4% (1.427 euros o metro quadrado) do que o valor calculado em Julho (1.367 €/m2).

Além disso, embora a média nacional tenha aumentado em 5 euros para 1.288 euros/m2, representando apenas +0,4% face a Julho (+7,7% face ao mesmo mês do ano anterior), o preço das casas na RAM consolidou o terceiro posto, atrás apenas do Algarve e de Lisboa, passando de valores 15% acima da média nacional para 21%.

No mês passado, o metro quadrado dos apartamentos foi avaliado em média nos 1.463 euros (mais 62 euros que em Julho), enquanto as moradias ficaram nos 1.382 euros (mais 56 euros).

Os dados da ABH foram divulgados esta manhã pelo Instituto Nacional de Estatística.