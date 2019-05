Madeira acolhe amanhã semifinal do Campeonato Nacional de Matemática Multipli

A semifinal do Campeonato Nacional Multipli está marcada para esta sexta-feira, 31 de Maio, na Escola Básica do 2.º e 3.º Ciclos Bartolomeu Perestrelo, no Funchal, com vista à descoberta dos próximos pequenos heróis da matemática. Destinado às crianças do ensino básico para explorar a sua destreza e cálculo mental, as vencedoras desta fase serão apuradas para a final do dia 14 de Junho, em Leiria, onde vão discutir o grande prémio, uma viagem à Disneyland Paris. Aos semifinalistas da Madeira é assegurada a viagem e estadia.

O Campeonato Nacional Multipli baseia-se no jogo de cartas com o mesmo nome, e pretende contribuir para desenvolver o pensamento lógico e os conhecimentos relativos à tabuada, fomentar o interesse das crianças pela matemática, e estimular a componente lúdica ao longo do processo ensino-aprendizagem.

O Campeonato, que se destina a crianças do 3.º, 4.º, 5.º e 6.º anos do ensino básico, é promovido pelo Politécnico de Leiria e pela startup portuguesa Alfiii - criadora de jogos lúdico-didáticos 100% originais, incluindo o Multipli - e conta com o apoio da Associação de Professores de Matemática, da Sociedade Portuguesa de Matemática, e da Associação Ludus.

Aos 240 participantes na Final do campeonato, que decorre em Leiria, são oferecidos aos vencedores do primeiro lugar de cada ano (3.º, 4.º, 5.º e 6.º) uma viagem à Disneyland Paris. Às crianças que alcançarem o segundo lugar (em cada ano) é oferecido um computador portátil e os meninos que ficarem em terceiro lugar (em cada ano) ganham um tablet.

Cada uma das 12 escolas de origem dos alunos que fiquem no pódio na final (três primeiros lugares em cada ano) recebe um Kit Multipli, e todas as crianças que cheguem à final em Leiria, 240 no total, receberão uma mochila.

“Nesta segunda edição do Campeonato Nacional Multipli contamos com o apoio do Grupo Crédito Agrícola, que possibilita a oferta destes prémios aos pequenos participantes, que é mais um incentivo a estimular o gosto pela matemática. Além disso permite-nos ir a diversas regiões, para dar a conhecer o campeonato e jogar ‘in loco’ com os nossos potenciais candidatos a génios da matemática”, refere a organização. Aos alunos das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira apurados para a final, o Grupo Crédito Agrícola oferece a viagem e a estadia.

A final do campeonato decorrerá a 14 de junho, na Escola Superior de Educação e Ciências Sociais do Politécnico de Leiria. O regulamento pode ser consultado online no site do campeonato nacional Multipli.