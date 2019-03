Madalena Nunes destacou importância de apoiar a educação

A vereadora Madalena Nunes, que tem o pelouro da Educação no Funchal, recebeu, nos Paços do Concelho, representantes da Direcção da Escola Superior de Saúde do Alcoitão (ESSA), que se voltaram a deslocar este ano ao Funchal, com o objectivo de potenciar a realização de estágios curriculares daquele estabelecimento de ensino na Madeira, e de apresentar as bolsas de mérito da ESSA, uma iniciativa em parceria com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e que poderá ser apelativa ao público madeirense.

Madalena Nunes realçou, na ocasião, “a importância destes mecanismos de apoio financeiro para a orientação do estudante à entrada do Ensino Superior, tal como para a sua valorização posterior em termos académicos e profissionais”, reiterando a disponibilidade da Autarquia “em colaborar com este tipo de iniciativas e divulgá-las junto dos Estabelecimentos de Ensino Secundário do concelho.”

“Nunca é demais relembrar o compromisso do atual Executivo com a Educação, traduzido em medidas tais como os manuais escolares gratuitos, o pagamento de creches e as bolsas de estudo universitárias. A Madeira continua a ter, contudo, uma taxa de abandono escolar precoce uma percentagem de população com um grau de Ensino Superior preocupantes no contexto nacional, daí ser da maior relevância potenciar iniciativas como esta”, acrescentou ainda.

A Escola Superior de Saúde do Alcoitão é pioneira na formação de Fisioterapeutas, Terapeutas Ocupacionais e Terapeutas da Fala e, em conjunto com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, tem procurado criar condições de acesso à Educação Superior a um maior número de jovens portugueses, contribuindo directamente para reduzir o número de jovens que abandonam a sua formação por incapacidades financeira das respectivas famílias.