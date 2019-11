Madalena Nunes destaca investimento da autarquia funchalense na Cultura

A Vereadora Madalena Nunes, que tutela o pelouro da Cultura na Câmara Municipal do Funchal, apresentou, esta tarde, no Teatro Municipal Baltazar Dias, a primeira edição do IMAGE PLAY, um Festival Internacional de Vídeo Arte, que irá decorrer no Funchal, nos dias 20 e 21 de novembro.

Madalena Nunes referiu, na ocasião, que “este vai ser um evento diferente e interessante, irá permitir diversas hipóteses de reflexão e até de posicionamento artístico, tendo surgido no seguimento do apoio anual às actividades de índole cultural no concelho, onde respondemos afirmativamente ao desafio lançado pelo Hernando Urrutia”.

“Para nós, importa inovar e diversificar a oferta cultural, atraindo novos públicos, sabemos que existe apenas um festival de vídeo arte em Portugal, portanto, o Funchal, vai ser a segunda cidade a ter um festival deste género, profissional, com qualidade, ligado à arte e à cultura e o que nós pretendemos é continuar com este projeto no futuro”.

A Autarca destacou ainda que “a Câmara Municipal do Funchal, desde 2013, tem feito um investimento significativo na política cultural e na programação cultural da cidade, quase em contraciclo com outras entidades, mas na verdade, esse retorno e crescimento têm sido tão grandes, que nós em 2019, disponibilizamos um milhão e meio de euros para a programação cultural da nossa cidade”.

A primeira edição do Festival Internacional de Vídeo Arte - IMAGE PLAY, arranca assim, com duas sessões, nos dias 20 e 21 de novembro, ambas às 19h, onde serão apresentadas 46 obras de vídeo arte de diversos criativos internacionais, em representação de países como Portugal, Espanha, França, Itália, Alemanha, Holanda, México, Canadá, Cuba, Argentina e Irão. As entradas têm um custo de 2 euros para o público em geral, sendo de entrada livre para os estudantes.

Para além das sessões referidas, decorrerá ainda, no Foyer do Baltazar Dias, no dia 21 de novembro pelas 15h, um colóquio em língua portuguesa, aberto a todos os interessados, com o objectivo de contribuir para a reflexão do pensamento contemporâneo sobre a produção cultural e artística das novas narrativas audiovisuais, assim como do pensamento crítico que esta gera.