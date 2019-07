Machico recebe Seminário Internacional ‘Educação para o Empreendedorismo e Cidadania’

A Câmara Municipal de Machico, em parceria com o Gabinete de Educação para o Empreendedorismo e Cidadania (GabEEC) da Cátedra Infante D. Henrique (CID) da Universidade Aberta/ CLEPUL Universidade de Lisboa, promove amanhã (dia 4 de Julho) o Seminário Internacional ‘Educação para o Empreendedorismo e Cidadania’.

A iniciativa reunirá diversas personalidades no Fórum Machico, que das 9h30 até às 18 horas, irão debater questões relacionadas com Educação, empreendedorismo e cidadania.

Além da participação de docentes dos estabelecimentos de ensino de Machico, estarão presentes também os professores universitários: Anabela Pereira, da Universidade de Aveiro, Domingos Caeiro, vice-presidente da Universidade Aberta, Paulo do Eirado Dias Filho, director superintendente do SEBRAE, no Brasil, e ainda Liliana Rodrigues, da Universidade da Madeira.

Marcarão também presença na iniciativa o presidente da Câmara Municipal de Machico, Ricardo Franco, e a vereadora com o pelouro da Cultura, Mónica Vieira, que também fará uma abordagem ao tema.

Ao longo do dia, serão apresentadas actividades realizadas nas escolas do Concelho de Machico, assim como no Funchal, Câmara de Lobos, Guimarães, Vila Nova de Famalicão, Vizela, Cabeceira de Bastos, Póvoa de Lanhoso, Vieira do Minho e Cantanhede.