Machico promoveu Conferência sobre o lixo marinho

No âmbito da Semana Global pelo Clima, a Câmara Municipal de Machico, em parceria com o Museu da Baleia da Madeira, realizou esta terça-feira uma conferência onde o lixo marinho assumiu o papel principal.

A abordar o assunto esteve o orador Pedro Sepúlveda, da DROTA - Direção Regional do Ordenamento do Território e Ambiente, que no Auditório do Museu da Baleia da Madeira contou com a presença de diversos jovens estudantes.

De referir que a iniciativa insere-se nas actividades de educação ambiental da Bandeira Azul, da Praia da Ribeira do Natal, na freguesia do Caniçal. Esta praia foi recentemente galardoada com a Bandeira Azul.

Ainda no que se refere à Semana Global pelo Clima, na próxima sexta-feira, dia 27 de setembro, será também hasteada a Bandeira Eco-Escolas da Rota da Floresta. A iniciativa decorrerá na Câmara Municipal de Machico pelas 9h30.